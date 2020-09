Bei Smoothiepulvern handelt es sich meist um entwässertes Obst und Gemüse in pulverisierter Form. Vor allem grüne Gemüsesorten, wie Spinat, Brokkoli und Kohl sind in konzentrierter Form enthalten. Zusätzlich sind die Pulver mit Superfoods, wie Acai, Goji, Chlorella oder Chiasamen angereichert. Dadurch wird der Anteil an Nährstoffen zusätzlich erhöht. Das Pulver hat folgende Vorteile: