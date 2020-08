So leise der Sommer 2020 für alle Festival-Fans auch war, so bombastisch ist der Ausblick auf das nächste Jahr. Denn das Nova Rock will sein Comeback von 2. bis 5. Juni 2021 mit einer der besten Live-Bands der Welt feiern: Die Rock-Magier von Muse werden mit ihrer Megashow auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf einheizen.