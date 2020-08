Was passiert, wenn ein Elektroauto in einem Tunnel oder einer Tiefgarage Feuer fängt? Die Eidgenössische Materialprüfanstalt der Schweiz (Empa) ist dieser Frage in einem Versuchsstollen auf den Grund gegangen. Ein Video des Versuchs zeigt eindrucksvoll, welche Energie in den Batterien der Autos steckt - und mit welchen Folgen Feuerwehren, aber etwa auch Parkhausbetreiber zu rechnen haben.