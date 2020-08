Prinz Andrew streitet eine Verbindung zu den mutmaßlichen Opfern des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zwar vehement ab, dennoch dringen immer mehr Berichte an die Öffentlichkeit, in denen Frauen von unangenehmen Zusammentreffen mit dem Sohn von Queen Elizabeth berichten. Jetzt packte ein ehemaliges Model in einem Interview darüber aus, dass eine ihrer Freundinnen vor rund 20 Jahren auf Anweisung des Milliardärs mit dem britischen Prinzen Sex haben musste.