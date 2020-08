Das liegt insbesondere an Ivona Dadic: Die 26-jährige Oberösterreicherin hatte erst im Juli bei einem Ein-Stunden-Siebenkampf in Amstetten (NÖ) 6.235 Punkten erreicht. Das bedeute nicht nur einen neuen - inoffiziellen - Weltrekord in einem 60-Minuten-Bewerb, mit dieser Leistung rangiert die EM-Dritte von 2016 auch in der „normalen“ Siebenkampf-Weltjahresbestenliste auf dem starken Rang fünf.