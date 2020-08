Die 3. Alpen-Adria-Tage der Küche bringen zwischen 17. und 27. September in Kärnten ein reichhaltiges Angebot bei verschiedenen Veranstaltungen. Erstmals wird die Kulinarik mit der Musik verschmelzen. Die weltbeste Tortellini-Köchin Nadia Pasquali und viele Spitzenköche aus vielen Regionen werden in verschiedenen Lokalen in der Küche zaubern. Es gibt limitierten Zutritt.