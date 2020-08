Raus aus dem Flieger und ab zum Corona-Test

Auf Spanien-Heimkehrer warten am Salzburger Flughafen strenge Corona-Kontrollen. Wartezeiten gibt es kaum. Denn: Auch die von Mallorca startenden Flieger sind nur spärlich besetzt. Keine 20 Leute landeten am Montagnachmittag in Salzburg. „Ich mache am Flughafen einen Corona-Test“, sagt Heimkehrerin Sabine Mayrhuber. 150 Euro sind bei der dortigen Teststation pro Test fällig.