„Angriffe auf die jüdische Gemeinde in Graz haben mich bestürzt“

Für die im Herbst anstehende Wien-Wahl zeigte sie sich zuversichtlich - Wahlziel wollte sie aber keines nennen. Die Angriffe auf die jüdische Gemeinde in Graz und ihren Präsidenten haben sie „bestürzt“. Antisemitismus will sie “über Parteigrenzen hinweg, Schulter an Schulter, den Kampf ansagen". Auf gleicher Linie war sie bei einem gemeinsamen Auftritt mit Scholz - etwa in der Frage, dass die EU das Corona-Virus nur gemeinsam wird bewältigen können.