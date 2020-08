Das Prunnerkreuz ist eine 1692 erbaute Nischenkapelle auf dem Zollfeld bei Maria Saal. In ihr wurden vom Errichter, Johann Dominikus Prunner, etliche Römersteine aus der römerzeitlichen Provinzhauptstadt Virunum, an deren Nordrand die Kapelle steht, eingemauert, und so der Nachwelt erhalten. Der Gesamtschaden am Kulturdenkmal dürfte wesentlich höher sein. Denn die Täter haben beim Versuch, noch weitere Steine zu stehlen, sieben weitere Römersteine beschädigt.