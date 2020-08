Urlauber reagiert am schnellsten

Der 28-jährige Kärntner reagierte am schnellsten und zog das Mädchen, welches zu diesem Zeitpunkt mit dem Gesicht nach unten im Wasser trieb, aus dem Wasser, wo es bereits wieder hustete. Nachdem er die 4-Jährige in die stabile Seitenlage brachte, übernahmen zwei zufällig anwesende Notärzte die Versorgung des Kindes.