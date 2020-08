„Krone“: Die Landesausstellungen sollen in die neue Kultur GmbH ausgelagert werden, ist das schon fix und auch in Ihrem Sinne?

Nazzal: Fix ist das noch überhaupt nicht. 2021 wird in Steyr wie vorgesehen die Ausstellung stattfinden, für die Übergangszeit in den Jahren 2024 und 2027 schauen wir, was wie realisiert wird. Ich habe den Auftrag, mit Direktor Alfred Weidinger darüber nachzudenken, wie das Format neu gestaltet werden könnte. Die Landesausstellungen starteten vor meiner Zeit, es ist also sicher gut, dass man da einfach einmal darüberschaut.