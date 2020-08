Gute Vorbereitung ist wichtiger Aspekt

Otto Altendorfer, Wohnbauexperte der Salzburger Sparkasse, stellt eine genau Einnahmen-Ausgaben-Rechnung in den Mittelpunkt. „Man sollte sich vor einem Kauf möglichst genau beraten lassen und dafür auch genug Zeit investieren um später keine Überraschungen zu erleben.“ So weiß man im Vorhinein was leistbar ist und was nicht und kann seine Suche danach richten. Beim Eigenkapital empfiehlt der Experte 20 bis 30 Prozent. „Aber es gibt kein Patent-Rezept das für alle Kunden angewendet werden kann“, so Altendorfer.