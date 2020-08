Die Patienten kamen erst in Österreich an, als alles vorbereitet war. Sie alle litten an schweren Krebserkrankungen, teilweise handelt es sich auch um Kinder, die behandelt werden mussten. Die Beiträge für die SVA wurden für die Zeit des Spitalsaufenthaltes weiterbezahlt, um keinen Verdacht aufkommen zu lassen. Der Arzt sitzt seit knapp zwei Monaten in U-Haft. Ein Schaden von mehr als zwei Millionen Euro steht im Raum.