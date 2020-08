Der 17-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land fuhr am 24. August 2020 um 14:30 Uhr mit einem Leichtmotorrad auf der Scharnsteiner Bundesstraße Richtung Pettenbach. Bei der Kreuzung Kremsmünsterer Landesstraße (Umfahrung Pettenbach) mit der ÖBB-Almtal-Linie dürfte er laut Zeugen die rote Ampel am unbeschrankten Bahnübergang übersehen haben. Er hat noch einige Meter vor dem Zug gebremst, kam dadurch zu Sturz und rutschte mit seinem Fahrzeug frontal in den vom Bahnhof Pettenbach in Richtung Grünau herausfahrenden Triebwagenzug.