Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“: Diesmal spricht „Krone“-Sportchef Peter Frauneder im Gespräch mit Kimberly Budinsky über das Champions-League-Finale in Lissabon, den MotoGP-Thriller am Red-Bull-Ring, die abgesagten Ski-Weltcups in Nordamerika und Thiems-Tennis-Bubble in New York (alles im Video oben).