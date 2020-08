in 51-Jähriger und eine 43-Jährige, beide aus dem Bezirk Vöcklabruck, stiegen am 24. August 2020 um 7.30 Uhr von der Taferlklause in Neukirchen bei Altmünster über großteils nicht markierte Steige in Richtung Hoher Spielberg im Höllengebirge auf. Die beiden Wanderer waren gut ausgerüstet und hatten zuvor im Internet einen Blog gefunden, in dem die geplante Tour beschrieben war. Die Frau war nach eigenen Angaben bereits vor ein paar Jahren in der Nähe der geplanten Tour auf den Spielberg gestiegen. Eine weitere Tourenplanung fand jedoch nicht statt.