Nun kommen die Schäden, welche die Unwetter am Wochenende vor allem im Raum Südoststeiermark angerichtet haben, ans Tageslicht! Die Florianis kämpften mit Muren, Hangrutschungen und Überflutungen. Besonders getroffen hat es eine dreiköpfige Familie – sie war mitten in den Fluten in ihrem Auto eingesperrt!