Am Sonntag steht für den GAK mit dem Cup-Heimspiel gegen Seekirchen (Merkur-Arena, 18 Uhr) das erste Bewerbspiel an - und da ist ein Neuer mit an Bord! Nach Zubak (Klagenfurt) und Fink (Mattersburg) wurde gestern ein zentraler Denker und Lenker verpflichtet: Peter Tschernegg unterschrieb für ein Jahr bei den Rotjacken!