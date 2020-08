Schon im Juli hatte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit Vertretern aus dem Bildungssektor für den Notfall Lösungen vorbereitet, um eine Ausbreitung des Virus in Schulen einzudämmen und dennoch fast normalen Unterricht zu ermöglichen. Im Leitfaden finden sich Infos zu Ansteckungsgefahren und Vorsorgemaßnahmen sowie pädagogische und hygienische Tipps. „Ein Sperren von Klassen wird es nicht geben“, kündigt Landesrätin Daniela Winkler an. Gruppenvorstand Sonja Windisch: „Gibt es einen Verdachtsfall, bleiben alle anderen Kinder im Unterricht oder in Betreuung. Erst wenn ein Kind positiv getestet ist, müssen seine engen Kontaktpersonen in zehntägige Quarantäne.“ Der Leitfaden wurde an alle Schulen, Kindergärten und Krippen versendet. Das Schreiben erhalten Eltern. Alles ist unter www.burgenland.at/coronavirus abrufbar.