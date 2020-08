Mittelfeldmann Amadou Dante (19) könnte als Links-Verteidiger jetzt aushelfen, und natürlich einmal mehr Allrounder Stefan Hierländer. Doch den Kapitän - das hat Schicker bereits angekündigt - möchte man jetzt nicht wieder herumschieben und auf jenen Positionen verpulvern, wo gerade Not am Mann ist.

Spieler müssen weg

„Wir haben Kandidaten im Auge, aber wir machen jetzt sicher keinen Schnellschuss“, erklärt der Sportdirektor, der ja schon bei seinem Amtsantritt betont hat: „Besser kein Transfer als ein schlechter.“ Ein Trummer-Ersatz ist - wie auch ein zusätzlicher Stürmer - freilich auch eine finanzielle Frage. „Wir müssen einmal Spieler wegbringen“, betont Schicker. Doch das kann noch dauern. Wegen Corona schließt das Transferfenster heuer ja erst am 5. Oktober.