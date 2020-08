Mitte August waren noch 39.000 Österreicher in Kroatien

Am 13. August gab es laut Statistik noch rund 800.000 Touristen, davon rund 39.000 Österreicher. Rund 14.000 österreichische Urlauber traten am nachfolgenden Wochenende, noch bevor am vergangenen Montag die Reisewarnung in Kraft trat, die Heimreise an. Drei Tage später, am Sonntag den 16. August, wurden noch 25.000 Österreicher gezählt, insgesamt gab es an jenem Tag 710.000 Urlauber im Adria-Land.