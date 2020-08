Gewaltige Autoschlangen wie vor dem Wiener Ernst-Happel-Stadion gab es in der Steiermark nicht - doch der Ansturm auf die „Drive-in-Teststationen“ war in den vergangenen Tagen dennoch beträchtlich, wie etwa eine „Krone“-Lokalaugenschein in Graz-Mariatrost veranschaulichte. Auch die neue Station in Lannach war von Anfang an gut besucht.