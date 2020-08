Sibirische Ärzte: „Es gab keinen Einfluss von außen“

Nawalny liegt im Koma, nachdem er am Donnerstag auf einem Flug von Sibirien nach Moskau zusammengebrochen war. Nach einer Notlandung in Omsk wurde er zunächst in einer örtlichen Klinik behandelt, ehe er nach Berlin geflogen wurde. Die Ärzte in Sibirien haben unterdessen Vorwürfe zurückgewiesen, unter Kontrolle der Behörden gestanden zu sein. „Wir haben den Patienten versorgt und wir haben ihn gerettet. Es gab keinen Einfluss von außen auf die Behandlung“, sagte der Chefarzt der Klinik am Montag.