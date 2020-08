Wie geht der Trend in den nächsten Jahren weiter? Wird immer mehr investiert?

Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass auch heuer und in den nächsten Jahren sehr hohe finanzielle Investitionen im Skigebietsbereich angedacht bzw. bereits geplant und zum Teil bei den Behörden beantragt wurden. Und wie bereits angeführt, sind zahlreiche zusätzliche Beschneiungsteiche geplant und es wird generell in den Skigebieten die Logistik darauf ausgerichtet, dass mehrmals in der Saison eine Grundbeschneiung möglich wird, sofern die Temperaturen auch mitspielen.