Wie in St. Johann. Das mit dem ORF-Live-Spiel bei Rapid am Sonntag vorm Klubhighlight steht. Bei Coach Ernst Lottermoser geht die Angst um. „Uns testet das Rote Kreuz am Donnerstag. Freitag gegen 14 Uhr erhalten wir das Resultat“, sagte Lottermoser. Erst dann ist klar, ob die Delegation am Samstag in den Bus steigen kann.