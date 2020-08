Jedes Jahr stehen die Winzer im Seewinkel vor dem gleichen Problem: Gefräßige Stare fallen über ihre Ernte her, um sich an den süßen Trauben zu laben. Doch die Tiere stehen unter besonderem Schutz. Man darf sie zwar vertreiben, aber keinesfalls töten. Bis vor einigen Jahren setzten die Landwirte auf Tiefflieger, die so genannten „Starfighter“, die mit kleinen Flugzeugen die Schwärme auseinandertrieben. Doch nach mehreren tödlichen Abstürzen wurden die Flüge eingestellt. Versuche mit Drohnen stellten sich als zu teuer heraus.