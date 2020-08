Auf Sebergs wunderbare Abrechnung mit der Dummheit folgt am 8. und 9. September sowie am 6. Oktober Martin Kosch, der einmal mehr postuliert: „Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück.“ Clemens M. Schreiner wird mit „Schwarz auf Weiß“ von 10. bis 12. September die Lacher auf seiner Seite haben. Neues gibt es am 15. und 16. September von August Schmölzer und Edgar Unterkirchner, die zu einer „Reise ins Herz“ laden.