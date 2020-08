„Ich freue mich schon richtig auf Graz und vor diesem Publikum zu spielen. Gegen Graz war mein erstes Spiel in Europa und es war wirklich hart. Es war richtig laut in der Halle und eine tolle Erfahrung. Ich will mit Graz gewinnen und ich weiß, dass wir die Mannschaft dafür haben“, so Hunter Fejes in einem ersten Statement. Mit ihm ist die Kaderplanung der 99ers vorerst abgeschlossen.