Weite Verbreitung des Virus als große Gefahr

Denn – so weiß man auch bei den Behörden – sofern es nicht gelingt, alle Verdachtsfälle zu testen, droht das so viel zitierte Contact-Tracing angesichts der breiten Verteilung aller Mitglieder zum Spießrutenlauf zu werden – und das Virus außer Kontrolle zu geraten. Die Wohnsitze der 717 Studio-Mitglieder beschränken sich nämlich nicht nur auf die Allzeit Getreue selbst, sondern entfallen auch auf die Bezirke Wiener Neustadt, Neunkirchen, Baden und Bruck an der Leitha sowie jenseits der Landesgrenzen auf Eisenstadt, Mattersburg und die burgenländischen Bezirke Eisenstadt-Umgebung sowie Oberpullendorf.