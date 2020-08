Eine positiv auf Covid-19 getestete, in der Steiermark lebende Frau ist am vergangenen Donnerstag mit einem Fernbus und einem Zug von Zagreb nach Leoben gefahren. Die Landessanitätsdirektion Steiermark ersuchte am Montag alle Passagiere, die ebenfalls in den betreffenden Verkehrsmitteln waren, sich bei der Bezirkshauptmannschaft Leoben zu melden.