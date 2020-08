Die Gesundheitsbehörde der Stadt Linz ermittelte im Zuge des Contact Tracings, dass eine positiv auf das Covid-19-Virus getestete Dame als Gast in zwei Linzer Lokalen anwesend war: Am Dienstag, den 18. August, besuchte die Frau zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr das Restaurant„Uferei“. Am Donnerstag, den 20. August war sie eigenen Angaben zufolge zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr im Freiluft-Lokal „Sandburg“ an der Linzer Donaulände anwesend.