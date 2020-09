Und so funktioniert‘s: Handtuchpillen sind komprimierte Handtücher, die gerade mal die Größe einer Geldmünze haben und meist aus Baumwollmaterialien bestellen. Wirft man die Tücher in ein Glas mit Wasser, entfalten sie sich und erreichen eine Größe von etwa 20 x 22 Zentimetern. Das ist natürlich von Modell zu Modell unterschiedlich. In diesem Zustand eignen sie sich ideal für die schnelle Gesichts- oder Handwäsche. Im Sommer sind die Tücher ideal für eine Erfrischung zwischendurch.