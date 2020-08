Der Bildhauer Hannes Zebedin greift nur gering in die alpine Erlebnislandschaft ein. Er untersucht mit unterschiedlichen Markierungen die fließende Grenze zwischen Natur- und Kulturlandschaft. Und Iris Andraschek und Hubert Lobnig stellen gebrauchte Autos entlang der Straße ab. Stanort und liebevolle Gestaltung ihres Innen- und Außenraums eröffnen Einblicke in Welten, die die beiden Künstler in der touristischen Erlebniswelt als verdrängt empfinden. Die Schau läuft bis November 2020.