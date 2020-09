Dass die Nachbarn einen Glasfaseranschluss bestellt hatten, war Leserin Elisabeth M. bekannt. Nicht aber, dass die Bagger auffahren würden und dies sogar bis in ihren Garten. „Die Arbeiter zeigten mir einen Plan mit dem Auftag, den Anschluss auch auf meinem Grundstück zu verlegen. Man hatte mich nie verständigt oder kontaktiert“, schildert die Oberösterreicherin. Schließlich kam sogar der Bauleiter zu ihr und erklärte, er habe zwei Anschlüsse zu verlegen, den Rest solle die Anrainerin mit dem Kabelnetzbetreiber klären. „Ich stimmte schließlich zu, damit die Nachbarn ihren Anschluss bekommen. Wir kommen ja gut aus miteinander“, so Frau M., die sich jedoch im Laufe der Arbeiten weiter ärgern musste. Denn in ihrem Garten wurde einiger Schaden an Pflanzen und Rasen verursacht, während nebenan keinem Grashalm ein Haar gekrümmt wurde. Dort war das Kabel lediglich entlang des Zaunes verlegt worden. Unsere Leserin bat schließlich die Kabelfirma Liwest um eine Stellungnahme. Ohne Erfolg.