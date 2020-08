Nach Wien folgte mit 36 Neuinfektionen die Steiermark, 32 gab es in Niederösterreich, 29 in Oberösterreich, 20 in Salzburg und 13 in Tirol. In drei Bundesländern bewegte sich die Zahl der neuen Fälle im einstelligen Bereich: Sieben gibt es im Burgenland, fünf in Kärnten und vier in Vorarlberg.