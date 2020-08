In der Hitserie „Charmed - Zauberhafte Schwestern“ kämpften Rose McGowan und Alyssa Milano Seite an Seite mit Holly Marie Combs gegen Dämonen. Hinter den Kulissen scheint es nicht so harmonisch zugegangen zu sein. Das jedenfalls behauptete McGowan nun in einer Reihe von Tweets, in denen sie ihre Serien-Kollegin Milano beschuldigt, die Atmosphäre am Set „vergiftet“ zu haben. Nach einem virtuellen Wortgefecht blockierte Milano schließlich ihre Ex-„Charmed“-Schwester.