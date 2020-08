In Tirol ist es am Wochenende im Gegensatz zu Kärnten zu keinem Chaos an den Grenzen gekommen. Ursache dafür ist laut dem Corona-Einsatzstab des Landes, dass an Tirols Grenzen keine bzw. nur sehr wenige Reiserückkehrer oder Durchreisende aus Risikogebieten wie etwa Kroatien zu verzeichnen sind. Daher sei die Situation Tirols mit jener in Kärnten auch nicht zu vergleichen, hieß es am Montag.