Ein 21-jähriger Österreicher hat sich am Sonntag im Tiroler Unterland an der Grenze zu Salzburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der junge Mann hatte gegen Mittag in Leogang in Salzburg einen Anhalteversuch der Polizei missachtet und war Richtung Tirol davongefahren. In Hochfilzen umfuhr er eine Straßensperre und flüchtete weiter. Er konnte bisher nicht ausgeforscht werden.