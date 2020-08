Fataler Freizeitunfall am Sonntag im Tiroler Stubaital: Eine 33-jährige Deutsche hat sich bei der widerrechtlichen Benützung eines Flying Fox in Fulmpes (Bezirk Innsbruck-Land) erhebliche Verletzungen zugezogen. Obwohl die Benützung der Seilrutsche nur unter Aufsicht eines Bergführers und mit Transportrolle sowie Bremsvorrichtung erlaubt ist, hängte sich die Deutsche mit ihrem Klettersteigset in das Stahlseil.