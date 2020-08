Und diesen brauchen die Hütteldorfer am Mittwoch besonders – auswärts gegen Lok Zagreb, im Spiel des Jahres um das Ticket für die dritte Champions-League-Qualirunde samt fixem Verbleib im internationalen Geschäft. Würde Rapid auch finanziell helfen. „Wir sind nach wie vor in einer herausfordernden Situation“, so Geschäftsführer Christoph Peschek, dessen Klub selbst der Umzug in die Gruppenphase der Europa League – im Budget 2020/21 nicht einkalkulierte – Millionen bringen würde. Alleine 2,92 gab’s im Vorjahr an Startgeld von der UEFA, 570.000 Euro für einen Sieg, 190.000 für ein Unentschieden.