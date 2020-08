Auf der Strecke gab’s für KTM in Spielberg kein Halten mehr. Das einzige Problem spielte sich bereits Stunden vor dem historischen Sieg ab. „Wir haben alle leider schon ausgecheckt, können nicht im Hotel feiern“, lachte Motorsportberater Heinz Kinigadner. Daher verlegte man die Siegesfeier eben vom traumhaften Top-Hotel G’Schlössl in Großlobming in die beeindruckende Hospitality von Red Bull im hermetisch abgeriegelten Fahrerlager.