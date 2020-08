Einsatz des Notarzthubschraubers am Sonntagnachmittag in einem Freizeitzentrum im niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha: Eine 16-Jährige prallte mit einem Quad gegen einen Reifenstapel, der als Begrenzung der Strecke diente. Beim Unfall kam das Mädchen unter dem Fahrzeug zu liegen.