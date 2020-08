Wahnsinn! In Wahrheit beschreibt das aber nicht annähernd, was sich in den zwei MotoGP-Rennen in Spielberg in nur acht Tagen abgespielt hat. Sogar für erfahrene Insider war das Spielberg-Doppel das Beste, was der Zweirad-Sport in den letzten Jahren zu bieten hatte. Und trotzdem überstrahlte KTM alles.