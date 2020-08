Auch im Moment seines bisher größten Triumphes vergaß David Alaba nicht, zwei, nicht nur für ihn wichtige Anliegen, in den Vordergrund zu rücken. Aber erst nach getaner Arbeit. Alaba macht schon seit seinen Jugendjahren kein Hehl daraus, dass er religiös ist, er sagte schon oft, dass er seine Kraft Jesus verdanke. Sein Glaube war es wahrscheinlich auch, die ihm in schwierigeren Zeiten Energie gab, weiterzumachen. Sowohl auf dem Feld als auch in der Kabine war er mit dem doppelseitigen T-Shirt zu sehen.