„Keine Korruption, sichere Straßen“

Der Politologe berichtete gleichzeitig über „äußerst gute Erfahrungen“, die er während eines Studienjahres in Minsk gemacht habe. Konkret lobte er, dass es im Land keine Korruption gebe und die Straßen auch in der Nacht sicher seien. Kainrath erzählte auch von positiven Eindrücken vom Besuch in großen staatlichen Fahrzeugfabriken. „Das ist der weißrussische Schlüssel zum Erfolg. Wenn man das verändert, von diesem System abrückt und privatisiert, dann wird das Lebensniveau sinken“, warnte er.