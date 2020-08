Österreichs größter Fußballstar David Alaba ist nach Champions-League-Triumph Nummer zwei gar nicht müde. Stattdessen sendet er um 3:22 Uhr in der Nacht eine Nachricht an alle Bayern-Fans. Gemeinsam mit Joshua Kimmich will er etwas von der Stimmung zeigen, die in der Bayern-Kabine vorgeherrscht hatte. Der einzige Wermutstropfen nach diesem unglaublichen Erfolg ist die Tatsache, dass keine Zuschauer vor Ort in Lissabon dabei sein durften. Vor den Bildschirmen waren es aber Millionen... Deswegen wollte David auch den Fans zu Hause etwas mitgeben (hier im Video).