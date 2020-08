Die Beraterin und Managerin des Wahlkampfs 2016 von US-Präsident Donald Trump, Kellyanne Conway, ist „aus privaten Gründen“ zurückgetreten. Ende des Monats werde sie das Weiße Haus verlassen, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren, so Conway in der Nacht auf Montag. Der Zeitpunkt kommt denkbar ungünstig für Trump - am 3. November steht er gegen Joe Biden zur Wiederwahl.