Kawumm. Es schlug ein, wie eine Bombe! Ein Tor entschied im Duell der Torfabriken! In einem attraktiven, wenn auch über weite Strecken von Taktik geprägten Champions-League-Finale, schlug Bayern München Paris Saint-Germain in Lissabon durch ein Tor des Franzosen Kingsley Coman mit 1:0 und sicherte sich so zum zweiten mal nach 2013 das begehrte Triple. Weil Neymar, Mbappe & Kollegen meist im starken Bayern-Goalie Manuel Neuer ihren Meister fanden, man nach dem Führungstreffer kaum noch Möglichkeiten zuließ und das Ding trocken nach Hause spielte.