Joshua Kimmich, der mit seiner Traum-Flanke das 1:0 vorbereitet, war überglücklich: „Das ist der größte Tag in meiner Karriere. Wenn man mit ‘Brüdern‘ so einen Titel gewinnt, ist es das Maximum, was man erreichen kann. Wir hatten schon ein bisschen dieses Gefühl der Unschlagbarkeit. Wir haben diesen Wettbewerb hochverdient gewonnen.„ Über Trainer Hansi Flick: “Er hat uns von Anfang an sehr viel Vertrauen und ein gutes Gefühl gegeben."