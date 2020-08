Ein Rückblick: Am späten Dienstagabend wurden Steine auf die Synagoge am Grazer Grieskai geworfen und pro-palästinensische Parolen auf die Außenmauer gesprayt. In der Nacht auf Samstag wurden dort dann Scheiben eingeworfen. Zuvor soll derselbe Täter, nach dem einen Tag lang auf Hochtouren gefahndet wurde, auch einen Anschlag auf das Vereinslokal der RosaLila PantherInnen begangen und Steine auf ein Bordell in der Grenadiergasse geworfen haben, wo er auch Prostituierte beschimpft haben soll.